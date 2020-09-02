Дубинский обвинил Сытника в невыполнении решения Конституционного суда, захвате власти и самовольном присвоении полномочий. Он потребовал от ГБР открыть соответствующее уголовное производство по четырем статьям, в том числе по статье 109 («Действия, направленные на захват власти»).
Если расследование уголовного дела доведут до конца, то Сытник может отправиться за решетку на 10 лет, а его имущество конфискуют.
В конце августа Конституционный суд Украины признал незаконным указ Петра Порошенко о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины.