Депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Александр Дубинский заявил, что подал заявление в Госбюро расследований (ГБР) об открытии уголовного производства в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника. Об этом 2 сентября он сообщил на своем сайте

«Решили сменить одного нелегитимного руководителя другим». Соцсети о возможной отставке главы НАБУ © пресс-служба НАБУ Если расследование уголовного дела доведут до конца, то Сытник может отправиться за решетку на 10 лет, а его имущество конфискуют. В конце августа Конституционный суд Украины признал незаконным указ Петра Порошенко о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины.