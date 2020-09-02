Всех владельцев домашних животных на Украине хотят обязать присваивать им специальный номер, а после вносить его в реестр вместе с именем хозяина и его адресом. Соответствующие нововведения прописаны в законопроекте, который разработали и зарегистрировали 2 сентября депутаты от «Слуги народа»

Балу, Мальвина и Потап нашли дом. Минюст Украины пристроил конфискованных животных © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

«Одним из методов регулирования численности бездомных животных является идентификация собак и кошек с помощью специальных методов, а также введение реестра номеров животных вместе с фамилиями и адресами их владельцев», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроект значительно расширяет перечень животных, которых нужно регистрировать. Сейчас в него входят только сельскохозяйственные животные: крупный рогатый скот, лошади, свиньи, овцы и козы. В случае принятия законопроекта под обязательную идентификацию и регистрацию будут подпадать также и все домашние, дикие, бездомные (безнадзорные) и лабораторные животные.

Конкретный перечень таких животных должен утвердить Кабмин.