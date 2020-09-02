Отмечается, что эта процедура будет платной, однако ее стоимость пока еще не определили. Идентификацию животных хотят сделать обязательной, чтобы не допустить их потери.
«Одним из методов регулирования численности бездомных животных является идентификация собак и кошек с помощью специальных методов, а также введение реестра номеров животных вместе с фамилиями и адресами их владельцев», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Законопроект значительно расширяет перечень животных, которых нужно регистрировать. Сейчас в него входят только сельскохозяйственные животные: крупный рогатый скот, лошади, свиньи, овцы и козы. В случае принятия законопроекта под обязательную идентификацию и регистрацию будут подпадать также и все домашние, дикие, бездомные (безнадзорные) и лабораторные животные.
Конкретный перечень таких животных должен утвердить Кабмин.