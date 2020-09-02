Министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов попросил Нацбанк «сбрить бороды» Владимиру Великому и Ярославу Мудрому, изображенным на банкнотах, выпущенных в честь 24-летия современной гривны. Об этом в среду, 2 сентября, он заявил на заседании правительства

На заседании глава Нацбанка Кирилл Шевченко поздравил министров с днем рождения современной гривны.

«Я хочу поблагодарить за поздравления и попросить председателя Нацбанка все-таки сбрить бороду Владимиру Великому и Ярославу Мудрому и вернуть нам наших князей в таком виде, в каком они были на оригинальных, лучших гривнах», — ответил Немчинов.

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На первых украинских купюрах Владимир Великий и Ярослав Мудрый были изображены без бород, однако в 2004 году изображения подверглись изменениям и остаются такими до сих пор.