На заседании глава Нацбанка Кирилл Шевченко поздравил министров с днем рождения современной гривны.

«Я хочу поблагодарить за поздравления и попросить председателя Нацбанка все-таки сбрить бороду Владимиру Великому и Ярославу Мудрому и вернуть нам наших князей в таком виде, в каком они были на оригинальных, лучших гривнах», — ответил Немчинов.

НБУ выведет из оборота монету в 25 копеек
НБУ выведет из оборота монету в 25 копеек
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Шевченко ответил, что именно поэтому купюры с упомянутыми изображениями будут выведены из оборота после 23 октября.

На первых украинских купюрах Владимир Великий и Ярослав Мудрый были изображены без бород, однако в 2004 году изображения подверглись изменениям и остаются такими до сих пор. 