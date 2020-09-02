На заседании глава Нацбанка Кирилл Шевченко поздравил министров с днем рождения современной гривны.
«Я хочу поблагодарить за поздравления и попросить председателя Нацбанка все-таки сбрить бороду Владимиру Великому и Ярославу Мудрому и вернуть нам наших князей в таком виде, в каком они были на оригинальных, лучших гривнах», — ответил Немчинов.
Шевченко ответил, что именно поэтому купюры с упомянутыми изображениями будут выведены из оборота после 23 октября.
На первых украинских купюрах Владимир Великий и Ярослав Мудрый были изображены без бород, однако в 2004 году изображения подверглись изменениям и остаются такими до сих пор.