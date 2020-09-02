«Двести украинских экстремистов, которых Украина якобы направила в Беларусь для дестабилизации ситуации, и лагеря по подготовке экстремистов в Украине являются плодом болезненной фантазии тех, кто предоставил такие данные моему российскому коллеге Сергею Лаврову. (…) Украина не вела, не ведет и не будет вести никакой подрывной деятельности против Беларуси», — написал Кулеба.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о том, что дестабилизирующие действия на акциях протеста в Белоруссии финансируются и провоцируются со стороны Украины. По словам главы МИД РФ, на территории республики сейчас находятся около 200 боевиков, относящихся к известным украинским националистическим организациям.
Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.
Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (порядка 36 млрд рублей).