Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг слова российского коллеги Сергея Лаврова о 200 украинских боевиках, устраивающих провокации в Белоруссии. Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в Facebook в среду, 2 августа

«Двести украинских экстремистов, которых Украина якобы направила в Беларусь для дестабилизации ситуации, и лагеря по подготовке экстремистов в Украине являются плодом болезненной фантазии тех, кто предоставил такие данные моему российскому коллеге Сергею Лаврову. (…) Украина не вела, не ведет и не будет вести никакой подрывной деятельности против Беларуси», — написал Кулеба.

Лавров рассказал о сотнях боевиков «Правого сектора»* и «Нацкорпуса» в Белоруссии © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк Сергей Лавров заявил о том, что дестабилизирующие действия на акциях протеста в Белоруссии финансируются и провоцируются со стороны Украины. По словам главы МИД РФ, на территории республики сейчас находятся около 200 боевиков, относящихся к известным украинским националистическим организациям.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (порядка 36 млрд рублей).