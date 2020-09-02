Руководитель украинской делегации на переговорах в Минске Леонид Кравчук заявил, что его коллега Витольд Фокин не имел права заявлять о необходимости предоставить особый статус не только для ДНР и ЛНР, но и для Донецкой и Луганской областей в целом. Его слова приводит УНИАН 2 сентября

Фокин также заявлял, что украинские военные совершали преступления в Донбассе и должны понести за это ответственность, а также выразил готовность ехать в Донецк и Луганск на прямые переговоры с лидерами народных республик, против чего выступает киевский режим.

«Имеет ли право Фокин говорить о своей собственной позиции? Да, имеет. Но если его позиция не соответствует, допустим, закону, принятому ВР, то он не может эту позицию обнародовать, потому что он уже не просто Фокин — он заместитель председателя делегации, член делегации Украины в ТКГ», — сказал Кравчук.

Фокин на скандальном «Миротворце». Чего же хочет Зеленский — мира или войны? © пресс-служба президента Украины Владимир Зеленский.

Этот вопрос будет обсуждаться на заседании украинской делегации, добавил экс-президент Украины.

Он подчеркнул, что не имеет отношения к назначению Фокина в Трехстороннюю контактную группу — последнего туда определил Зеленский.