Фокин также заявлял, что украинские военные совершали преступления в Донбассе и должны понести за это ответственность, а также выразил готовность ехать в Донецк и Луганск на прямые переговоры с лидерами народных республик, против чего выступает киевский режим.

«Имеет ли право Фокин говорить о своей собственной позиции? Да, имеет. Но если его позиция не соответствует, допустим, закону, принятому ВР, то он не может эту позицию обнародовать, потому что он уже не просто Фокин — он заместитель председателя делегации, член делегации Украины в ТКГ», — сказал Кравчук.

Фокин на скандальном «Миротворце». Чего же хочет Зеленский — мира или войны?
Фокин на скандальном «Миротворце». Чего же хочет Зеленский — мира или войны?
© пресс-служба президента Украины
По словам первого президента, дальнейшую судьбу Фокина на переговорах будет решать нынешний глава государства Владимир Зеленский.

Этот вопрос будет обсуждаться на заседании украинской делегации, добавил экс-президент Украины.

Он подчеркнул, что не имеет отношения к назначению Фокина в Трехстороннюю контактную группу — последнего туда определил Зеленский. 