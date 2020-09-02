Фокин также заявлял, что украинские военные совершали преступления в Донбассе и должны понести за это ответственность, а также выразил готовность ехать в Донецк и Луганск на прямые переговоры с лидерами народных республик, против чего выступает киевский режим.
«Имеет ли право Фокин говорить о своей собственной позиции? Да, имеет. Но если его позиция не соответствует, допустим, закону, принятому ВР, то он не может эту позицию обнародовать, потому что он уже не просто Фокин — он заместитель председателя делегации, член делегации Украины в ТКГ», — сказал Кравчук.
По словам первого президента, дальнейшую судьбу Фокина на переговорах будет решать нынешний глава государства Владимир Зеленский.
Этот вопрос будет обсуждаться на заседании украинской делегации, добавил экс-президент Украины.
Он подчеркнул, что не имеет отношения к назначению Фокина в Трехстороннюю контактную группу — последнего туда определил Зеленский.