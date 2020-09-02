Около 200 тысяч учащихся, которые ранее обучались на Украине на русском языке, будут изучать дисциплины на украинском. Об этом 2 сентября в эфире «Украинского радио» сказал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень

Украинизация или смерть. Жестокая судьба русинов на Украине © nation-news.ru

По словам Кремня, есть две категории учащихся, которые будут постепенно переходить на украинское обучение.

В классах с учениками, принадлежащих к коренным народам (прежде всего речь идет о детях из крымскотатарской общины), обучение в начальной школе может осуществляться на языке нацменьшинства, а начиная со средней и старшей школы количество дисциплин на украинском языке будет увеличиваться до 80%.

Вторая категория — это представители тех общин, языки которых относятся к языкам Европейского союза.