«Мне, как уполномоченному по защите государственного языка, народному депутату Украины 8-го созыва и соавтору закона «Об образовании», весьма важно знать, насколько качественно и профессионально воплощается, в частности, статья 7 Закона Украины «Об образовании» — язык обучения в наших украинских школах. Соответственно… языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык», — заявил он.
По словам Кремня, есть две категории учащихся, которые будут постепенно переходить на украинское обучение.
В классах с учениками, принадлежащих к коренным народам (прежде всего речь идет о детях из крымскотатарской общины), обучение в начальной школе может осуществляться на языке нацменьшинства, а начиная со средней и старшей школы количество дисциплин на украинском языке будет увеличиваться до 80%.
Вторая категория — это представители тех общин, языки которых относятся к языкам Европейского союза.