Украинская певица Оля Полякова пригласила коллег-музыкантов на уличную акцию против карантинных ограничений в организации концертов, собраться звезда предлагает у Кабинета министров в Киеве 3 сентября. Об этом в среду сообщает портал Страна.ua

«Восхищаешься нашими убийцами». Оля Полякова призналась в любви к Киркорову и нарвалась на критику © Secretsecvice / wikimedia.org

«Я Оля Полякова, и я обращаюсь ко всей музыкальной индустрии, ко всем артистам. Я, как и вы, уже несколько месяцев нахожусь в каком-то состоянии скрытой депрессии, в связи с тем, что в нашем бизнесе глубокий простой. Нет работы, нечем платить коллективу, и есть еще всеобщее ожидание, что вот-вот все скоро наладится», — сказала певица.

Она возмутилась тем, что на Украине работает общественный транспорт, торговые центры, кинотеатры, а артисты все еще в коронавирусном стоп-листе. Певица назвала это дискриминацией шоу-бизнеса.

Звездную акцию протеста Полякова анонсировала с 11 до 13 часов 3 сентября. Планируется, что артисты подпишут обращение к президенту Украины и премьер-министру.