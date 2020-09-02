Артистка записала видеообращение, где эмоционально пожаловалась, как тяжело сейчас живется представителям шоу-бизнеса из-за постоянной отмены выступлений.
«Я Оля Полякова, и я обращаюсь ко всей музыкальной индустрии, ко всем артистам. Я, как и вы, уже несколько месяцев нахожусь в каком-то состоянии скрытой депрессии, в связи с тем, что в нашем бизнесе глубокий простой. Нет работы, нечем платить коллективу, и есть еще всеобщее ожидание, что вот-вот все скоро наладится», — сказала певица.
Она возмутилась тем, что на Украине работает общественный транспорт, торговые центры, кинотеатры, а артисты все еще в коронавирусном стоп-листе. Певица назвала это дискриминацией шоу-бизнеса.
Звездную акцию протеста Полякова анонсировала с 11 до 13 часов 3 сентября. Планируется, что артисты подпишут обращение к президенту Украины и премьер-министру.