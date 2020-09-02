Для украинцев, которые будут покупать электромобили, предусматривается временная налоговая скидка и освобождение от сбора на обязательное государственное пенсионное страхование.
Согласно законопроектам, до 31 декабря 2028 года освобождается от обложения НДС и ввозной пошлиной оборудование и комплектующие, предназначенные для собственного производства электротранспорта.
До 31 декабря 2033 года освобождается от налогообложения прибыль предприятий автомобильной и электротехнической промышленности, полученная от реализации электромобилей, электродвигателей, литий-ионных аккумуляторов и зарядных устройств.
Кроме этого, до 31 декабря 2025 года продолжается срок, на протяжении которого электромобили освобождаются от НДС.
Сейчас льгота действует до 31 декабря 2022 года), и добавляются в перечень транспортных средств, на которые распространяется эта льгота, электробусы, электрогрузовики и электроспецтехника.