Депутаты Рады поддержали за основу законопроекты, которые предусматривают создание условий для производства отечественных легковых автомобилей, автобусов, грузовиков и спецтехники с электрическими двигателями. Трансляцию заседания 2 сентября вел телеканал «Рада»

Экс-глава Офиса президента Украины остался без колес: в Киеве чуть не сгорела Tesla Богдана - СМИ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Согласно законопроектам, до 31 декабря 2028 года освобождается от обложения НДС и ввозной пошлиной оборудование и комплектующие, предназначенные для собственного производства электротранспорта.

До 31 декабря 2033 года освобождается от налогообложения прибыль предприятий автомобильной и электротехнической промышленности, полученная от реализации электромобилей, электродвигателей, литий-ионных аккумуляторов и зарядных устройств.

Кроме этого, до 31 декабря 2025 года продолжается срок, на протяжении которого электромобили освобождаются от НДС.

Сейчас льгота действует до 31 декабря 2022 года), и добавляются в перечень транспортных средств, на которые распространяется эта льгота, электробусы, электрогрузовики и электроспецтехника.