Власти Белоруссии могут «зачищать все живое на поверхности», но потушить внутренний пожар народного недовольства они не смогут. Об этом белорусский журналист Сергей Смирнов сказал в интервью изданию Украина.ру

Эксперт объяснил, когда именно и чем закончатся белорусские протесты © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко, который занимает пост главы белорусского государства с 1994 года. После закрытия избирательных участков в Минске и других городах республики вспыхнули протесты. Оппозиция считает, что победу одержала Светлана Тихановская.

По словам Смирнова, процесс утраты доверия к власти в Белоруссии зашел слишком далеко.

«В обществе каждый день появляется все больше горизонтальных связей, что представляет смертельную угрозу для автократии. Ситуация напоминает пожар в торфянике. В любой момент может полыхнуть где угодно (был бы повод), а поводов власть дает по ведру в день», — отметил он.

Журналист сказал, что власть будет «зачищать все живое на поверхности, пытаясь потушить пламя народного недовольства, но потушить подземный пожар, пропалывая дубинками дымящуюся почву, будет крайне сложно».

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.