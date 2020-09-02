Девятого августа в Белоруссии состоялись президентские выборы, на которых с результатом 80,01% победил Александр Лукашенко, который занимает пост главы белорусского государства с 1994 года. После закрытия избирательных участков в Минске и других городах республики вспыхнули протесты. Оппозиция считает, что победу одержала Светлана Тихановская.
По словам Смирнова, процесс утраты доверия к власти в Белоруссии зашел слишком далеко.
«В обществе каждый день появляется все больше горизонтальных связей, что представляет смертельную угрозу для автократии. Ситуация напоминает пожар в торфянике. В любой момент может полыхнуть где угодно (был бы повод), а поводов власть дает по ведру в день», — отметил он.
Журналист сказал, что власть будет «зачищать все живое на поверхности, пытаясь потушить пламя народного недовольства, но потушить подземный пожар, пропалывая дубинками дымящуюся почву, будет крайне сложно».
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.