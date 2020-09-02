Кабинет министров Украины денонсировал соглашение Содружества Независимых Государст (СНГ) о сотрудничестве в области ветеринарии. Соответствующее постановление в среду, 2 сентября, было опубликовано на сайте правительства

«Соглашение о сотрудничестве в области ветеринарии, заключенное 12 марта 1993 года в Москве, денонсировать», — говорится в тексте постановления.

Украина разрывает еще семь соглашений с СНГ © РИА Новости, Ю. Иванов | Перейти в фотобанк

Украина разорвала Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией с 1 апреля 2019 года. За последний год страна вышла уже из нескольких соглашений с СНГ.

Предыдущее решение о прекращении действия соглашения между правительствами Украины и России было принято 17 августа. Речь идет о Договоре о взаимном учреждении торговых представительств.