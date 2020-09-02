«Соглашение о сотрудничестве в области ветеринарии, заключенное 12 марта 1993 года в Москве, денонсировать», — говорится в тексте постановления.
Соглашение о сотрудничестве в области ветеринарии было подписано странами участницами СНГ12 марта 1993 года в Москве. Согласно документу, стороны должны сотрудничать в области ветеринарии и принимать необходимые меры по предотвращению распространения инфекционных болезней животных с территории стран при перевозках всех видов подконтрольных ветеринарному надзору грузов всеми видами транспорта.
Украина разорвала Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией с 1 апреля 2019 года. За последний год страна вышла уже из нескольких соглашений с СНГ.
Предыдущее решение о прекращении действия соглашения между правительствами Украины и России было принято 17 августа. Речь идет о Договоре о взаимном учреждении торговых представительств.