Копатько объяснил, почему нельзя сильно критиковать руководство ДНР/ЛНР
Копатько объяснил, почему нельзя сильно критиковать руководство ДНР/ЛНР
© РИА Новости, Нина Зотина
Ранее бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков заявил, что вместо «витрины русского мира Россия построила на Донбассе «помойку» русского мира.

Эксперт отметил, что Донбасс, точно так же, как и Крым, хотел стать частью России, но по целому ряду причин у него этого не получилось, и поэтому он сейчас вынужден выживать самостоятельно.

Эту ситуацию можно сравнить с тем, пояснил политик, как если бы городской житель застрял где-то в лесу, и ему пришлось построить себе шалаш, чтобы переждать непогоду, но потом выяснилось, что в этом шалаше ему придется пробыть еще какое-то время, и этот человек вынужден его как-то улучшать.

«Но вы все равно живете в шалаше. А вы хотите жить в современной квартире, где есть вода, тепло и свет. Но вы вынуждены жить в шалаше. Хотя у вас квартира есть, и вас там в принципе ждут. Республики Донбасса — это два таких шалаша», — констатировал Бородай.

Однако, добавил общественный деятель, Донбасс требует решения своей судьбы, которая до сих пор не определена, а жителям Донбасса до сих пор не представили этот образ будущего.

 