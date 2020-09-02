Прежде чем выступать с критикой народных республик Донбасса, нужно понимать, что эти образования с самого начала должны были стать временными конструкциями, но они просуществовали дольше, чем планировалось. Об этом рассказал глава «Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в недавнем интервью Диане Кади

Копатько объяснил, почему нельзя сильно критиковать руководство ДНР/ЛНР © РИА Новости, Нина Зотина Игорь Стрелков заявил, что вместо «витрины русского мира Россия построила на Донбассе «помойку» русского мира.

Эксперт отметил, что Донбасс, точно так же, как и Крым, хотел стать частью России, но по целому ряду причин у него этого не получилось, и поэтому он сейчас вынужден выживать самостоятельно.

Эту ситуацию можно сравнить с тем, пояснил политик, как если бы городской житель застрял где-то в лесу, и ему пришлось построить себе шалаш, чтобы переждать непогоду, но потом выяснилось, что в этом шалаше ему придется пробыть еще какое-то время, и этот человек вынужден его как-то улучшать.

«Но вы все равно живете в шалаше. А вы хотите жить в современной квартире, где есть вода, тепло и свет. Но вы вынуждены жить в шалаше. Хотя у вас квартира есть, и вас там в принципе ждут. Республики Донбасса — это два таких шалаша», — констатировал Бородай.

Однако, добавил общественный деятель, Донбасс требует решения своей судьбы, которая до сих пор не определена, а жителям Донбасса до сих пор не представили этот образ будущего.