Посольство США в Киеве отслеживало аккаунты в Twitter 13 американцев по запросам, касающимся Украины. Мониторинг производился весной 2019 года, а в список отслеживаемых попали известные люди. Информация об этом стала известна после публикации отчета Госдепартамента США, который 2 сентября проанализировал телеканал Fox News

В отчете Государственного департамента значится информация о том, что аккаунты мониторили по следующим тегам: «посол США в Украине Мари Йованович», «посол Украины», «Украина Сорос», «кампания Клинтона», «Байден Бурисма».

В список тех, за кем таким образом следили, попали Дональд Трамп-младший, бывший мэр Нью-Йорка, адвокат американского президента Руди Джулиани, бывший посол США в России Майкл Макфол и журналисты Fox News.

Один из корреспондентов этого канала, Джон Соломон, тоже попавший в список, считает, что это нарушает его права и закон о конфиденциальности.

«Это "список врагов". Эта группа журналистов задавала вопросы о России, а затем о Джо Байдене. Посольство следило за нами из соображений не национальной безопасности, а репутации людей из предыдущей администрации (Обамы, Байдена, Клинтона — ред.)», — сказал журналист.

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Также весной 2019 года состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа с главой украинского государства Владимиром Зеленским.

Именно тогда в западных СМИ появилась информация, что Трамп требовал от Зеленского возобновить расследование в отношении сына Байдена Хантера, который был членом совета директоров газовых компаний «Бурисма Холдинг» на Украине.

Из-за этого Конгресс США запустил процедуру импичмента, однако позже Трампа полностью оправдали.