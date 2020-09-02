В отчете Государственного департамента значится информация о том, что аккаунты мониторили по следующим тегам: «посол США в Украине Мари Йованович», «посол Украины», «Украина Сорос», «кампания Клинтона», «Байден Бурисма».
В список тех, за кем таким образом следили, попали Дональд Трамп-младший, бывший мэр Нью-Йорка, адвокат американского президента Руди Джулиани, бывший посол США в России Майкл Макфол и журналисты Fox News.
Один из корреспондентов этого канала, Джон Соломон, тоже попавший в список, считает, что это нарушает его права и закон о конфиденциальности.
«Это "список врагов". Эта группа журналистов задавала вопросы о России, а затем о Джо Байдене. Посольство следило за нами из соображений не национальной безопасности, а репутации людей из предыдущей администрации (Обамы, Байдена, Клинтона — ред.)», — сказал журналист.
По словам Соломона, Госдепу следует сообщить, что слежка не обошлась отслеживанием соцсетей и не ограничилась кругом указанных лиц.
Также весной 2019 года состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа с главой украинского государства Владимиром Зеленским.
Именно тогда в западных СМИ появилась информация, что Трамп требовал от Зеленского возобновить расследование в отношении сына Байдена Хантера, который был членом совета директоров газовых компаний «Бурисма Холдинг» на Украине.
Из-за этого Конгресс США запустил процедуру импичмента, однако позже Трампа полностью оправдали.