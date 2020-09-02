Государственная служба Украины по вопросам труда выявила ряд нарушений в хранении аммиачной селитры на предприятии «Ровноазот» в Ровенской области. Об этом в среду, 2 сентября, сообщила пресс-служба ведомства

После взрыва в Бейруте, который произошел 4 августа, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил проверить условия хранения аммиачной селитры в стране.

«Проверка выявила угрожающие нарушения. Эксплуатацию открытой площадки для хранения аммиачной селитры на "Ровноазоте" должны немедленно приостановить. Специалисты управления обнаружили на предприятии ряд нарушений. Среди них — несущие угрозу жизни и здоровью работников», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Шмыгаль поручил проверить условия хранения аммиачной селитры после трагедии в Бейруте © Михаил Алаеддин | Михаил Алаеддин | Перейти в фотобанк

Взрыв в районе порта ливанской столицы, предположительно, спровоцированный детонацией хранившихся на складе 2750 тонн конфискованной таможенными службами в 2014 году аммиачной селитры, уничтожил или повредил десятки зданий, 158 человек погибли, более 6000 пострадали.