Президент Украины Владимир Зеленский объяснил исключение депутата Верховной Рады Гео Лероса из фракции «Слуга народа» причастностью народного избранника к коррупции, сообщает 112 Украина 2 сентября

Слова Зеленского прозвучали во время посещения Харьковской области в ходе встречи с журналистами. Главу государства попросили прокомментировать заявление Лероса о том, что его исключили из «Слуги народа» по указанию Зеленского.

«У меня нет никаких приказов, у меня нет никакой реакции на взяточников и предателей этой страны, мне все равно, из какой они партии», — сказал он.

Арахамия рассказал, почему Лероса исключили из фракции «Слуги народа» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

1 сентября партия «Слуга народа» исключила Лероса из своей фракции в Верховной Раде.

Ранее Лерос организовал информационную атаку на главу Офиса президента Андрея Ермака, опубликовав видео брата последнего, предлагавшего обеспечить определенные должности за взятки.

Лерос также заявлял, что Зеленский сдал страну в аренду олигархам и нарушил свои предвыборные обещания.