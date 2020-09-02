Слова Зеленского прозвучали во время посещения Харьковской области в ходе встречи с журналистами. Главу государства попросили прокомментировать заявление Лероса о том, что его исключили из «Слуги народа» по указанию Зеленского.
«У меня нет никаких приказов, у меня нет никакой реакции на взяточников и предателей этой страны, мне все равно, из какой они партии», — сказал он.
Президент отметил, что ему больше нечего добавить к сказанному, и на этом завершил брифинг.
1 сентября партия «Слуга народа» исключила Лероса из своей фракции в Верховной Раде.
Ранее Лерос организовал информационную атаку на главу Офиса президента Андрея Ермака, опубликовав видео брата последнего, предлагавшего обеспечить определенные должности за взятки.
Лерос также заявлял, что Зеленский сдал страну в аренду олигархам и нарушил свои предвыборные обещания.