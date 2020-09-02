Исключенный из фракции «Слуга народа» депутат Верховной Рады Гео Лерос обвинил главу фракции Давида Арахамию во лжи, а главу Транспортного комитета Рады Юрия Киселя - в коррупции. Об этом он написал на своей странице в Facebook в среду, 2 сентября

Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что информация о том, что президент Владимир Зеленский якобы звонил и требовал исключения депутата Гео Лероса из фракции за скандальное выступление в Раде, не соответствует действительности.

«Уважаемые журналисты, вы ожидали, что Арахамия скажет вам правду? Чего стоят его слова в угоду хозяину из Офиса президента? Почитайте хотя бы депутатский чат, где нардеп, глава транспортного комитета товарищ Кисель, близкий друг Зеленского из Кривого Рога, который купил недавно дачу у президента, за откаты от президентской программы "Большая стройка", передал депутатам послание от Зеленского», — написал Лерос.

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«Сейчас в зале у Давида есть подписные листы на исключение Гео из фракции. С президентом согласовано. И он считает, что не исключение Гео из фракции — это будет предательство партии по отношению к нему», — говорится в одном из сообщений.

Ранее Лероc обвинил Зеленского в нарушении предвыборных обещаний и отсутствии стратегии развития страны, а также отметил, что глава государства назначил «кварталовца» Ивана Баканова главой Службы безопасности Украины (СБУ), и тот «взял под контроль теневую экономику, возглавил незаконный оборот спирта и наркотиков, контрабанду, торговлю с ОРДЛО, рэкет и рейдерство бизнеса».