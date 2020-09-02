«Наш источник из "прозрачного офиса" сообщает, что такой сценарий проговаривается. Но очень вскользь и, по оценкам, с вероятностью примерно 1:3 или даже 1:4. Это исключительно рабочий черновик, который обсуждается. Но вероятно, что в более узких кругах руководства о нем говорят более предметно. Решение может быть принято, по оценкам источника, в ближайшие дни», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что для возможной кампании рассматривается лозунг в стиле «начнем освобождение Украины с Киева». Персонализация будет больше на противопоставлении президенту Владимиру Зеленскому, чем мэру Киева Виталию Кличко.