Билборды с предвыборной агитацией партии «Европейская солидарность» и, в частности, с изображением Петра Порошенко могут свидетельствовать о том, что именно он будет баллотироваться в мэры Киева, а не депутат Алексей Гончаренко. Об этом 2 сентября сообщает Telegram-канал канал Klymenko Time

До Порошенко дотянулся ещё один суд. На этот раз Лондонский © AFP, GENYA SAVILOV

Также отмечается, что для возможной кампании рассматривается лозунг в стиле «начнем освобождение Украины с Киева». Персонализация будет больше на противопоставлении президенту Владимиру Зеленскому, чем мэру Киева Виталию Кличко.