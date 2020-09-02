Фильм выйдет в эфир в 23:35 мск. С этой трагедией связано много вопросов, в том числе, как в школу смогли попасть «вооруженные до зубов головорезы и почему ее охранял единственный милиционер — безоружная женщина», отмечает агентство.
«Что собирались захватить боевики на самом деле и по какой причине передумали? Что говорит об этом единственный захваченный живым террорист Нурпаши Кулаев? Кто распространяет мифы о том, что в смерти детей террористы не виноваты и кто действительно стрелял из огнеметов по школе? Уникальные свидетельства заложников и спецназовцев, которые спасали детей, — в новом документальном фильме Александра Рогаткина», — сказано в анонсе.
Теракт в бесланской школе произошел утром 1 сентября 2004 года. Отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу №1 во время праздничной линейки.
Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе малолетних детей.
Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду. После на территории школы произошел взрыв, вынудивший спецназ пойти в атаку на террористов.
Число жертв теракта составило 334 человека, среди них — 318 заложников, 186 детей.