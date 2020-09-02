Телеканал «Россия 1» 3 сентября покажет документальный фильм-расследование «Беслан», сообщает РИА Новости 2 сентября со ссылкой на пресс-службу вещателя

Фильм выйдет в эфир в 23:35 мск. С этой трагедией связано много вопросов, в том числе, как в школу смогли попасть «вооруженные до зубов головорезы и почему ее охранял единственный милиционер — безоружная женщина», отмечает агентство.

«Что собирались захватить боевики на самом деле и по какой причине передумали? Что говорит об этом единственный захваченный живым террорист Нурпаши Кулаев? Кто распространяет мифы о том, что в смерти детей террористы не виноваты и кто действительно стрелял из огнеметов по школе? Уникальные свидетельства заложников и спецназовцев, которые спасали детей, — в новом документальном фильме Александра Рогаткина», — сказано в анонсе.

Теракт за терактом - это новая реальность Украины? © Скриншот с видео Украина.ру

Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе малолетних детей.

Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду. После на территории школы произошел взрыв, вынудивший спецназ пойти в атаку на террористов.

Число жертв теракта составило 334 человека, среди них — 318 заложников, 186 детей.