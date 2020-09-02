Соединенные Штаты могут ввести против России новые санкции из-за ситуации в Белоруссии, сообщает Reuters 2 сентября со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя Госдепартамента США

По словам источника агентства, санкции будут введены, если Москва пойдет на «прямую интервенцию» в Белоруссии. Белорусских же чиновников санкции ждут однозначно — Штаты намерены наказать их за якобы сфальсифицированные выборы и насилие в отношении протестующих.

«У нас есть группа из семи человек, по которым мы работаем с министром финансов, собирая пакет доказательств, чтобы ввести санкции», — сообщил чиновник, уточнив, что «это минимальные меры, чтобы не просто назвать и пристыдить».

«Подарок» Лукашенко. Что ожидает Белоруссию на эти выходные © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк Владимир Путин объявил о создании резерва из сотрудников правоохранительных органов для помощи Александру Лукашенко.

«Российские силы не будут использоваться до тех пор, пока экстремистские элементы в Белоруссии не перейдут границ, не начнут разбой», — сказал Путин.

Россия вмешается в ситуацию в Белоруссии только в том случае, если оппозиция перейдет к насильственному захвату госучреждений и банков, отмечал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.