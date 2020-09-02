Президент Белоруссии Александр Лукашенко не вписывается ни в одну из возможных будущих политических конфигураций в республике, поэтому России надо его «слить». Об этом интернет-публицист Алексей Ларкин сказал в интервью изданию Украина.ру

Олег Бондаренко: Россия уже упустила момент, когда могла создать в Белоруссии пророссийские силы © РИА Новости, Нина Зотина Светлана Тихановская.

По мнению Ларкина, Лукашенко — «бесполезный и даже во многом вредный политик», которому нет места ни в одной из политических конфигураций, которые могут произойти в Белоруссии.

«Поэтому лично я хочу от нашего правительства техничного и быстрого «слива» Лукашенко в пользу нового пророссийского кандидата с чистой репутацией. Это устроит и граждан Белоруссии, которые справедливо протестуют против выборного произвола, и это же устроит нас — всех русских патриотов, которые хотят видеть Белоруссию уж если не в составе единой страны (это идеальный вариант), то хотя бы с надежным пророссийским правительством», — заявил интернет-публицист.

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