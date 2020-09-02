Девятого августа в Белоруссии состоялись президентские выборы, на которых с результатом 80,01% победил Александр Лукашенко, занимающий пост главы белорусского государства с 1994 года. После закрытия избирательных участков в Минске и других городах республики вспыхнули протесты. Оппозиция считает, что победу одержала Светлана Тихановская.
По мнению Ларкина, Лукашенко — «бесполезный и даже во многом вредный политик», которому нет места ни в одной из политических конфигураций, которые могут произойти в Белоруссии.
«Поэтому лично я хочу от нашего правительства техничного и быстрого «слива» Лукашенко в пользу нового пророссийского кандидата с чистой репутацией. Это устроит и граждан Белоруссии, которые справедливо протестуют против выборного произвола, и это же устроит нас — всех русских патриотов, которые хотят видеть Белоруссию уж если не в составе единой страны (это идеальный вариант), то хотя бы с надежным пророссийским правительством», — заявил интернет-публицист.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.