Дестабилизирующие действия на акциях протеста в Белоруссии финансируются и провоцируются со стороны Украины. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передают «Известия»

По словам министра, на территории республики сейчас находятся около 200 боевиков.

«Там есть и "Трезубец" Степана Бандеры, и С14, есть "Национальный корпус", есть "Правый сектор". Все эти структуры активно занимаются провоцированием радикальных действий в Минске и других городах Белоруссии, финансируя соответствующие мероприятия, науськивая тех, кого они считают перспективными экстремистскими лидерами к тому, чтобы они вносили силовые элементы в то, что происходит в ходе демонстрации в белорусской столице», — сказал Лавров.

Время борьбы. Белорусская оппозиция выходит на новый этап протестов © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (порядка 36 млрд рублей).

*Деятельность организации запрещена в РФ