Документ регламентирует имущественные отношения между супругами и бывшими супругами, вопросы заключения и расторжения брачных договоров, правила усыновления и удочерения, установления отцовства, а также алиментные обязательства. Теперь размер алиментов и обязанность их выплачивать четко прописана в Кодексе.
«Согласно СК ДНР при отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка — одной четверти, на двух детей — одной трети, на трех и более детей — половины заработка и (или) иного дохода родителей», — сообщили в пресс-службе.
В аналогичном кодексе Украины алименты присуждались одному из родителей и могли зависеть от дохода второго родителя. Размер выплаты суд определял в каждом конкретном случае с учетом всех возможных обстоятельств.
Семейный кодекс Донецкой Народной Республики был написан на основе аналогичного Кодекса Российской Федерации.