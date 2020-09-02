Семейный кодекс (СК) Донецкой Народной Республики был принят депутатами 17 июля, а 29 числа того же месяца подписан главой республики Денисом Пушилиным. В документе 8 разделов и 172 статьи, которые регулируют семейные отношения. Кодекс опубликован на официальном сайте Народного совета ДНР 1 сентября

На Украине осудили двух жительниц Краматорска за участие в референдуме о независимости ДНР © Андрей Лубенский

«Согласно СК ДНР при отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка — одной четверти, на двух детей — одной трети, на трех и более детей — половины заработка и (или) иного дохода родителей», — сообщили в пресс-службе.

В аналогичном кодексе Украины алименты присуждались одному из родителей и могли зависеть от дохода второго родителя. Размер выплаты суд определял в каждом конкретном случае с учетом всех возможных обстоятельств.

Семейный кодекс Донецкой Народной Республики был написан на основе аналогичного Кодекса Российской Федерации.