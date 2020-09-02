Разрешить политический кризис в Белоруссии могут только новые президентские выборы, и помочь с обеспечением их прозрачности может Россия. Об этом белорусский журналист Сергей Смирнов сказал в интервью изданию Украина.ру

«Белоруссия не будет прежней». Ищенко рассказал о выборе, который стоит перед Лукашенко © РИА Новости, Нина Зотина Александр Лукашенко, который занимает пост главы белорусского государства с 1994 года. После закрытия избирательных участков в Минске и других городах республики вспыхнули протесты. Оппозиция считает, что победу одержала Светлана Тихановская.

По мнению Смирнова, разрешить политический кризис в Белоруссии могут только «как можно более скорые» новые президентские выборы. Он отметил, что его мнение подкрепляют слова депутата Нацсобрания, главы провластной общественной организации «Белая Русь» Геннадия Давыдько, который признался, что, по его ощущениям, победил Лукашенко, но в 80% он сомневается. Он считает, что это «многовато», и видит в этом «мульку».

Давыдько также сказал, что действующий избирательный кодекс нуждается в серьезной доработке, и признал, что в новых выборах должна быть максимальная прозрачность — начиная с замены членов состава избирательных комиссий и заканчивая установкой на участках видеокамер.

«На мой взгляд, Россия должна настоять на этих требованиях общества. Сделать все, чтобы допустить к участию в выборах всех желающих. Всех — значит начиная от Александра Лукашенко и заканчивая политэмигрантом [Валерием] Цепкало и находящимися в застенках КГБ [Виктором] Бабарико и [Сергеем] Тихановским», — сказал Смирнов.

По его словам, если при содействии России в Белоруссии состоятся прозрачные выборы, белорусы будут «бесконечно благодарны» за это Москве.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.