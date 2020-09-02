На российском модуле «Наука», запуск которого на Международную космическую станцию намечен на 2021 год, все украинские комплектующие заменили на отечественные, 2 августа сообщил РИА-Новости главный конструктор бюро «Салют» Центра Хруничева Сергей Кузнецов

Модуль «Наука» начали строить в 1995 году, запуск должен был состояться в 2007-м, однако по разным причинам неоднократно откладывался. В 2013 году при тестировании оборудования был обнаружен изъян в работе техники: в топливной системе содержались посторонние частицы.

Россия создала новую систему стыковки кораблей к МКС, заменив украинские комплектующие © Роскосмос | Роскосмос | Перейти в фотобанк

«Прежняя громоздкая система управления, созданная на "Хартроне" [предприятие в Харькове], заменена на современную, разработанную и изготовленную в "Энергии" [российская Ракетно-космическая корпорация "Энергия"]», — сказал Кузнецов, слова которого приводятся в журнале "Русский космос", выпускаемом "Роскосмосом», сообщили в конструкторском бюро.

В новом модуле «Наука» предусмотрено дополнительное спальное место для третьего российского космонавта и еще один санузел в дополнение к имеющемуся на модуле «Звезда».

«Науку» планируют вывести на орбиту с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя «Протон-М» в апреле 2021 года.

Накануне, 1 сентября, на украинском предприятии «Антонов» отрапортовали о выпуске первого самолета Ан-178 без российских деталей, 2/3 комплектующих уже поставляются из США, остальное — оборудование украинского производства.