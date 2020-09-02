Власти Белоруссии смогли выдержать первый натиск и не позволили реализовать украинский сценарий цветной революции, организованный извне. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает Tut.by

Макей с благодарностью оценил официальную позицию российских властей на политический кризис в Белоруссии.

«Я бы хотел выразить признательность российской стороне за выдержанную, грамотную и четкую реакцию на события, которые разворачивались и разворачиваются в Беларуси. Очевидно, что взвешенная и предельно четкая позиция России выступает тем противовесом, который сдерживает внешние силы от неприкрытого вмешательства во внутренние дела Республики Беларусь», — сказал Макей

Итог «дня непослушания». Чем закончились студенческие протесты в Белоруссии © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти.

В понедельник, 31 августа, член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова заявила, что штаб экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико начал работу над созданием собственной партии «Вместе».