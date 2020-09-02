Макей с благодарностью оценил официальную позицию российских властей на политический кризис в Белоруссии.
«Я бы хотел выразить признательность российской стороне за выдержанную, грамотную и четкую реакцию на события, которые разворачивались и разворачиваются в Беларуси. Очевидно, что взвешенная и предельно четкая позиция России выступает тем противовесом, который сдерживает внешние силы от неприкрытого вмешательства во внутренние дела Республики Беларусь», — сказал Макей
Позиция Россия помогает официальному Минску перевести ситуацию в более спокойное русло, наладить диалог с обществом и наметить пути выхода из сложившейся ситуации, добавил глава внешнеполитического ведомства Белоруссии.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти.
В понедельник, 31 августа, член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова заявила, что штаб экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико начал работу над созданием собственной партии «Вместе».