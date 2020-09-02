Белорусская оппозиция хочет возвращения к Конституции 1994 года, поскольку для нее это означает радикальное ослабление президентской власти, а на фоне этого они могут серьезно усилиться. Об этом рассказал белорусский политолог Алексей Дзермант в недавнем интервью «Свободной прессе»

Алексей Дзермант: перспективы партии Бабарико и Колесниковой

По его мнению, для оппозиции это как бы более выгодный вариант, чем республика с сильной президентской властью.

«Плюс Конституция ограничивает количество сроков президентских и сильно урезает президентские полномочия. То есть не учитывает те поправки, которые были внесены на референдумах 1995-1996 годов», — указал Дзермант.

Ну, и есть нюансы, вроде государственного языка, которые сейчас как бы кажутся не важными, но если вернуться автоматически к Конституции 94-го, то это может спровоцировать еще больший всплеск конфликта, добавил политолог.

То есть, по его мнению, белорусская оппозиция вроде бы даже не совсем понимает, что это означает.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).