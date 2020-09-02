Роль главы Офиса президента Украины Андрея Ермака в переговорах по разрешению конфликта в Донбассе сводится к дублированию повестки США, которые им руководят, сказал политолог Александр Асафов в интервью изданию Украина.ру

Александр Асафов: Украина действует в отношении России как военный противник, организовывая провокации и диверсии © РИА Новости, Владимир Трефилов Андрей Ермак, который не может нарушать логику своих прямых руководителей из Демократической партии Соединенных Штатов Америки.

«Вряд ли кто-то с той стороны намерен двигаться в сторону умиротворения, реализации Минских соглашений или совершать какие-то поступки для сближения в рамках Минской группы или общения на уровне гражданского общества», — сказал Асафов.

Также, считает политолог, Запад вмешивается в отношения Украины с Россией, доказательством тому может служить ситуация с задержанием 32 россиян в Белоруссии, которую президент РФ Владимир Путин назвал совместной операцией украинских и американских спецслужб.

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