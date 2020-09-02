По словам эксперта, у Запада есть свои ставленники на Украине, которые и озвучивают нужное мнение в подобных переговорах. В частности, уверен политолог, таким человеком является Андрей Ермак, который не может нарушать логику своих прямых руководителей из Демократической партии Соединенных Штатов Америки.
«Вряд ли кто-то с той стороны намерен двигаться в сторону умиротворения, реализации Минских соглашений или совершать какие-то поступки для сближения в рамках Минской группы или общения на уровне гражданского общества», — сказал Асафов.
Также, считает политолог, Запад вмешивается в отношения Украины с Россией, доказательством тому может служить ситуация с задержанием 32 россиян в Белоруссии, которую президент РФ Владимир Путин назвал совместной операцией украинских и американских спецслужб.
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