Бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко пришла к Офису президента Украины Владимира Зеленского, чтобы поддержать протесты против закрытия туберкулезных и психдиспансеров. Свою позицию 2 сентября она озвучила в эфире телеканала «112 Украина»

По ее словам, медреформа, которую начала еще бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, продолжает уничтожать украинскую медицину. Савченко отметила, что власти отказываются поддерживать врачей, а потом удивляются, почему на Украине растет число преступников, которые берут в заложники людей и угрожают взрывами.

«Надя Люфтваффе». Новые фотографии Савченко вызвали недоумение у пользователей сети © Facebook, Надія Савченко

«То, что сейчас власть не хочет найти деньги для этих людей, закончится катастрофой. К коронавирусу добавится туберкулез… Точно так же мы говорим о психиатрии. Мы все время говорим о терактах, но при этом не смотрим в корень проблемы, почему так происходит. Потому, что пока ни одного террориста, которого поймали, психически здоровым не признали», — заявила она.