По ее словам, медреформа, которую начала еще бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, продолжает уничтожать украинскую медицину. Савченко отметила, что власти отказываются поддерживать врачей, а потом удивляются, почему на Украине растет число преступников, которые берут в заложники людей и угрожают взрывами.
Политик уверена, что если заниматься только лечением COVID-19, а на остальные нужды украинцев закрывать глаза, наступит катастрофа.
«То, что сейчас власть не хочет найти деньги для этих людей, закончится катастрофой. К коронавирусу добавится туберкулез… Точно так же мы говорим о психиатрии. Мы все время говорим о терактах, но при этом не смотрим в корень проблемы, почему так происходит. Потому, что пока ни одного террориста, которого поймали, психически здоровым не признали», — заявила она.