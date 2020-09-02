«Рычаги воздействия есть всегда, но в данном случае любое деятельное участие в реализации Минских соглашений со стороны Украины, отличное от настойчивых рекомендаций, будет воспринято как вмешательство во внутренние дела страны. А кредо нашей внешней политики — это то, что мы не вмешиваемся во внутренние дела никаких стран», — подытожил эксперт.
При этом сама Украина, говорит Асафов, почему-то не расценивает деятельность своих спецслужб на территории России как незаконное вмешательство.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
За последнее время российские спецслужбы задержали блогера Андрея Пыжа, который передавал на Украину схемы московского метрополитена, работавшего на украинскую разведку военнослужащего из Барнаула и агентов СБУ, которые пытались в России похитить лидера донбасского ополчения.
Также Президент РФ Владимир Путин назвал арест 32 россиян в Белоруссии совместной спецоперацией украинских и американских спецслужб.