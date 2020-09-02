Заставить выполнять Минские соглашения Украину можно, однако любое реальное действие России, помимо уговоров, будет воспринято как попытка давления и вмешательства в дела суверенного государства, рассказал политолог Александр Асафов в интервью изданию Украина.ру

«Рычаги воздействия есть всегда, но в данном случае любое деятельное участие в реализации Минских соглашений со стороны Украины, отличное от настойчивых рекомендаций, будет воспринято как вмешательство во внутренние дела страны. А кредо нашей внешней политики — это то, что мы не вмешиваемся во внутренние дела никаких стран», — подытожил эксперт.

Александр Асафов: Украина действует в отношении России как военный противник, организовывая провокации и диверсии © РИА Новости, Владимир Трефилов

Полностью интервью можно прочитать здесь.

За последнее время российские спецслужбы задержали блогера Андрея Пыжа, который передавал на Украину схемы московского метрополитена, работавшего на украинскую разведку военнослужащего из Барнаула и агентов СБУ, которые пытались в России похитить лидера донбасского ополчения.

Также Президент РФ Владимир Путин назвал арест 32 россиян в Белоруссии совместной спецоперацией украинских и американских спецслужб.