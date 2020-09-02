В ночь перед запланированным визитом Зеленского Песочин экстренно начали приводить в порядок. Местные жители сделали несколько снимков того, как коммунальщики красили пни, пожарные мыли старый асфальт, а дорожники спешно стелили новый.
«Перед приездом Зеленского в Песочине моют даже асфальт», — говорится в сообщении Telegram-канала.
Харьковщина — не первый регион, который активно готовился к приезду лидера. В июле на Волыни вычерпывали лужи, устанавливали дорожные знаки и тоже латали асфальт перед приездом Зеленского.