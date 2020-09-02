В Песочине Харьковской области местные власти решили подготовиться к запланированному визиту главы государства Владимира Зеленского, для этого в поселке красили пеньки, стелили новый асфальт, а старый мыли пожарными гидрантами. Об этом 2 августа сообщили подписчики харьковского Telegram-канала «ВЕХА»

В Житомирской области пожарные третий день не могут потушить горящий лес © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

«Перед приездом Зеленского в Песочине моют даже асфальт», — говорится в сообщении Telegram-канала.

Харьковщина — не первый регион, который активно готовился к приезду лидера. В июле на Волыни вычерпывали лужи, устанавливали дорожные знаки и тоже латали асфальт перед приездом Зеленского.