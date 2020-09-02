В Белоруссии процесс утраты доверия к власти зашел слишком далеко, а общество пребывает в возбужденном состоянии. Об этом рассказал белорусский журналист Сергей Смирнов в интервью изданию Украина.ру

Сергей Смирнов: Кризис в Белоруссии разрешат только новые президентские выборы © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Ситуация напоминает пожар в торфянике. В любой момент может полыхнуть где угодно (был бы повод), а поводов власть дает по ведру в день. Власть, конечно, будет зачищать все живое на поверхности, пытаясь потушить пламя народного недовольства, но потушить подземный пожар, пропалывая дубинками дымящуюся почву, будет крайне сложно», — полагает Смирнов.

По его мнению, белорусы в глубине души осознали свою силу, и процесс трансформации уже не остановить.

Нужны новые выборы, и если их провести сейчас, провести прозрачно, при посредничестве России и ЕС, тогда в них еще возможно участие и действующего президента, добавил журналист.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).