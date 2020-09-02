В обществе каждый день появляется все больше горизонтальных связей, что представляет смертельную угрозу для автократии, отметил эксперт.
«Ситуация напоминает пожар в торфянике. В любой момент может полыхнуть где угодно (был бы повод), а поводов власть дает по ведру в день. Власть, конечно, будет зачищать все живое на поверхности, пытаясь потушить пламя народного недовольства, но потушить подземный пожар, пропалывая дубинками дымящуюся почву, будет крайне сложно», — полагает Смирнов.
По его мнению, белорусы в глубине души осознали свою силу, и процесс трансформации уже не остановить.
Нужны новые выборы, и если их провести сейчас, провести прозрачно, при посредничестве России и ЕС, тогда в них еще возможно участие и действующего президента, добавил журналист.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.
Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).