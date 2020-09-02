Отмечается, что происшествие произошло около 05:00 возле кафе «Джав» в Шевченковском районе столицы. Два человека нанесли Полякову телесные повреждения, после чего уехали на автомобиле Toyota.
Полиция объявила в городе операцию «Перехват», чтобы задержать злоумышленников. Сообщается, что медики оказали пострадавшему помощь на месте. Сам Поляков пока ничего не сообщал.
Поляков попал в парламент от партии «Слуга народа», но 15 ноября 2019 года вместе с коллегой Анной Скороход его исключили из фракции за «неголосование за законопроекты, по которым есть общее решение фракции».