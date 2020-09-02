Неизвестные утром напали и избили в Киеве депутата Верховной Рады Украины Антона Полякова. Об этом 2 сентября сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах

Вместо Скороход и Полякова «слугами народа» станут внефракционные депутаты © Слуга Народу | Слуга Народу | Перейти в фотобанк

Полиция объявила в городе операцию «Перехват», чтобы задержать злоумышленников. Сообщается, что медики оказали пострадавшему помощь на месте. Сам Поляков пока ничего не сообщал.

Поляков попал в парламент от партии «Слуга народа», но 15 ноября 2019 года вместе с коллегой Анной Скороход его исключили из фракции за «неголосование за законопроекты, по которым есть общее решение фракции».