Соседи и братья Россия и Украина не смогут прекратить контакты на государственном уровне, но это абсолютно не говорит о том, что они будут доверительными и теплыми. Такое мнение высказал политолог Александр Асафов в интервью изданию Украина.ру

Александр Асафов: Украина действует в отношении России как военный противник, организовывая провокации и диверсии © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Но эти контакты не отменяют того, что Россия видит деструктивную активность против нее и соответствующим образом на нее реагирует. Какие-то теплые отношения при таком поведении со стороны украинской высшей политической власти невозможны», — заявил Асафов.

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За последнее время российские спецслужбы задержали блогера Андрея Пыжа, который передавал на Украину схемы московского метрополитена, а также работавшего на украинскую разведку военнослужащего из Барнаула и агентов СБУ, которые пытались в России похитить одного из лидеров донбасского ополчения.