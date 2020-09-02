По словам эксперта, официальное дипломатическое общение между Россией и Украиной не прекратится, поскольку эти две страны объединены общими границами и общей историей, а народ — один, просто разделенный, но это не значит, что Российская Федерация не будет реагировать на украинских шпионов на своей территории.
«Но эти контакты не отменяют того, что Россия видит деструктивную активность против нее и соответствующим образом на нее реагирует. Какие-то теплые отношения при таком поведении со стороны украинской высшей политической власти невозможны», — заявил Асафов.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
За последнее время российские спецслужбы задержали блогера Андрея Пыжа, который передавал на Украину схемы московского метрополитена, а также работавшего на украинскую разведку военнослужащего из Барнаула и агентов СБУ, которые пытались в России похитить одного из лидеров донбасского ополчения.