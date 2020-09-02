Белорусские граждане сейчас хотят прозрачных выборов, и если при содействии России такие выборы состоятся, белорусы будут бесконечно благодарны Москве за это. Об этом рассказал белорусский журналист Сергей Смирнов в интервью изданию Украина.ру

Сергей Смирнов: Кризис в Белоруссии разрешат только новые президентские выборы © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Владимир Путин сообщил, что по просьбе своего белорусского коллеги Александра Лукашенко сформировал резерв из российских правоохранителей, однако пока необходимости для его применения нет.

В частности, отметил эксперт, Россия должна настоять на этих требованиях общества, и сделать все, чтобы допустить к участию в выборах всех желающих, начиная от Лукашенко и заканчивая политэмигрантом Валерием Цепкало и арестованными Виктором Бабарико и Сергеем Тихановским.

«Белорусы в глубине души осознали свою силу, и процесс трансформации уже не остановить. Нужны новые выборы. Если их провести сейчас, провести прозрачно, при посредничестве России и ЕС, тогда в них еще возможно участие и действующего президента», — сказал Смирнов.

Что касается возможного участия российских силовиков, добавил журналист, то на общество эти слова повлияли несколько отталкивающе, но в реальности никто не верит, что Россия заменит белорусских силовиков в случае, если они вдруг решат «бастовать».

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Основной кандидат от оппозиции Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).