Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что по просьбе своего белорусского коллеги Александра Лукашенко сформировал резерв из российских правоохранителей, однако пока необходимости для его применения нет.
В частности, отметил эксперт, Россия должна настоять на этих требованиях общества, и сделать все, чтобы допустить к участию в выборах всех желающих, начиная от Лукашенко и заканчивая политэмигрантом Валерием Цепкало и арестованными Виктором Бабарико и Сергеем Тихановским.
«Белорусы в глубине души осознали свою силу, и процесс трансформации уже не остановить. Нужны новые выборы. Если их провести сейчас, провести прозрачно, при посредничестве России и ЕС, тогда в них еще возможно участие и действующего президента», — сказал Смирнов.
Что касается возможного участия российских силовиков, добавил журналист, то на общество эти слова повлияли несколько отталкивающе, но в реальности никто не верит, что Россия заменит белорусских силовиков в случае, если они вдруг решат «бастовать».
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.
Основной кандидат от оппозиции Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.
Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).