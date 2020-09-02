Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что есть категории украинцев, кому тестирование методом ПЦР делается бесплатно. Об этом 2 сентября он рассказал на брифинге, который транслировали украинские телеканалы

На Украине снова зафиксировали антирекорд по числу зараженных COVID-19 © zik.ua

«Стандартное оказание медпомощи, которое утверждено приказом Минздрава, определено следующим группам. Первая — это пациенты с клиническими признаками коронавирусной болезни. Вторая — это пациенты с пневмониями, которые находятся в стационарах и ждут лабораторной диагностики. Лица с подтвержденным случаем [Сovid-19]», — сказал Ляшко.

По его словам, сейчас в стране существует 104 вирусологические лаборатории, которые проводят тестирование методом ПЦР.

На Украине с начала эпидемии зафиксировали 125 798 случаев коронавируса, 2656 летальных, 58 817 пациентов выздоровели.