Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что информация о том, что президент Владимир Зеленский якобы звонил и требовал исключения депутата Гео Лероса из фракции за скандальное выступление в Раде, не соответствует действительности. Об этом 2 сентября он рассказал журналистам, передает «РБК-Украина»

«Вы, подонки, меня не остановите»: исключенный из «Слуги народа» Лерос пообещал бороться с режимом © Facebook, Слуга Народу Глава фракции отметил, что полгода Лерос делал заявления, однако фракция не вмешивалась. Арахамия подчеркнул, что Лерос прошел в Раду по спискам, и если бы он самостоятельно написал заявление, то потерял бы мандат. Поэтому, по мнению депутата, фракция помогла Леросу не потерять мандат.