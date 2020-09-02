«Нет, это неправда (о звонке президента. — Ред.)… У него был конфликт с главой Офиса президента, мы к этому как фракция относились абсолютно нейтрально… Но когда ты находишься в партии президента и начинаешь уже трогать президента, и говоришь, что мне президент не нравится, я критикую его программу, его действия… Это нормальный процесс», — сказал Арахамия.
Глава фракции отметил, что полгода Лерос делал заявления, однако фракция не вмешивалась. Арахамия подчеркнул, что Лерос прошел в Раду по спискам, и если бы он самостоятельно написал заявление, то потерял бы мандат. Поэтому, по мнению депутата, фракция помогла Леросу не потерять мандат.