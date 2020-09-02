Афроамериканец Джон Киззи получил более 20 огнестрельных ранений в спину во время стычки с полицейскими в Лос-Анджелесе. Об этом 2 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката семьи погибшего Бенджамина Крампа

Накануне полицейские попытались остановить 29-летнего Джона Киззи якобы за нарушение правил дорожного движения, когда тот ехал на велосипеде. Киззи попытался сбежать, но помощники шерифа догнали его и между ними завязалась драка. Увидев у афроамериканца пистолет, полицейские открыли стрельбу.

«Джон Киззи, 29-летний темнокожий мужчина, был насмерть застрелен помощниками шерифа округа Лос-Анджелес. Полицейские остановили его, когда он ехал на велосипеде якобы за "нарушение правил использования транспортного средства". Они заявили, что он побежал, скинул одежду и бросил пистолет. Он его не поднял, но полицейские выстрелили ему в спину более 20 раз, а затем оставили его на несколько часов», — описал случившееся адвокат.

Нью-Йорк: жители бегут из города, где жизнь стала опасной и абсолютно не комфортной © REUTERS, Carlo Allegri

Массовые акции протестов против расизма и полицейского насилия охватили США после непреднамеренного убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая. Власти около 40 городов, включая Вашингтон и Нью-Йорк, были вынуждены ввести комендантский час. В те населённые пункты, где сотрудники местных правоохранительных органов не могли взять ситуацию под контроль, президент страны Дональд Трамп направил федеральные силы для наведения порядка.

В этом противостоянии страдают как протестующие, к которым стражи порядка применяют излишнюю силу, так и сами полицейские, ведь активисты нередко бросают в них снаряды, камни, бутылки с зажигательной смесью, а также предпринимают попытки прорваться в здания полицейских участков. Так было, например, в Сиэтле, где в конце июля ранения получил 21 полицейский. Кроме того, как подсчитала некоммерческая организация U.S. Press Freedom Tracker, объединяющая более десятка независимых групп журналистов, за время протестов произошло более 600 инцидентов между полицией и журналистами, освещающими происходящее.