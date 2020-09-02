Ранее Путин сообщил, что по просьбе своего белорусского коллеги Александра Лукашенко сформировал резерв из российских правоохранителей, однако пока необходимости для его применения нет.
Тем не менее, считает эксперт, на настроение неорганизованной улицы слова российского президента повлияли скорее отталкивающе: русофобы торжествуют, так как это заявление подтверждает их алармизм по поводу российского вмешательства в белорусскую повестку,
По его мнению, пророссийски настроенная часть общества отнеслась к этим словам скептически, как к исключительно психологической поддержке Лукашенко.
«Но в целом все понимают, что обещать не значит жениться. В действительности никто всерьез не верит, что Россия заменит белорусских силовиков в случае, если они вдруг решат «бастовать», — уверен Смирнов.
Журналист добавил, что белорусы сейчас хотят прозрачных выборов, и если при содействии России такие выборы состоятся, белорусы будут бесконечно благодарны Москве за это.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.
Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).