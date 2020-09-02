Слова президента РФ Владимира Путина о российских правоохранителях могут повлиять лишь на настроения в кулуарах Евросоюза и среди тех из белорусских силовиков, которые в глубине души сомневались в правильности однажды выбранного пути. Об этом рассказал белорусский журналист Сергей Смирнов в интервью изданию Украина.ру

Сергей Смирнов: Кризис в Белоруссии разрешат только новые президентские выборы © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Александра Лукашенко сформировал резерв из российских правоохранителей, однако пока необходимости для его применения нет.

Тем не менее, считает эксперт, на настроение неорганизованной улицы слова российского президента повлияли скорее отталкивающе: русофобы торжествуют, так как это заявление подтверждает их алармизм по поводу российского вмешательства в белорусскую повестку,

По его мнению, пророссийски настроенная часть общества отнеслась к этим словам скептически, как к исключительно психологической поддержке Лукашенко.

«Но в целом все понимают, что обещать не значит жениться. В действительности никто всерьез не верит, что Россия заменит белорусских силовиков в случае, если они вдруг решат «бастовать», — уверен Смирнов.

Журналист добавил, что белорусы сейчас хотят прозрачных выборов, и если при содействии России такие выборы состоятся, белорусы будут бесконечно благодарны Москве за это.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).