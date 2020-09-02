По его словам, 23-летний футболист перешел в клуб на основании договора аренды. Права на игрока на сегодняшний день принадлежат «Колосу» из Ковалевки, который выступает в Премьер-лиге.
Загурский отметил, что в клубе узнали о прошлом Лобова, в частности о выступлении в чемпионате ЛНР. Когда эта информация дошла до руководства, с футболистом решили расстаться.
Ранее фанатское объединение ФК «Полесье» из Житомира потребовало отреагировать на появление в составе игроков команды полузащитника Алексея Лобова, которого обвинили в том, что он ранее играл в чемпионате Луганской Народной Республики (ЛНР).
Официально сообщается, что 23-летний игрок является воспитанником ныне расформированного клуба «Сталь» из города Алчевска, который ныне входит в состав Луганской Народной Республики. Гнев полесских ультрас вызвал тот факт, что Лобов якобы до 2017 года играл за несколько клубов, выступающих в турнирах ЛНР.