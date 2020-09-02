Житомирский футбольный клуб «Полесье» расторг контракт с полузащитником Алексеем Лобовым, который ранее выступил в чемпионате ЛНР. Об этом 1 сентября в интервью телеканалу СК1 сообщил директор клуба Владимир Загурский

По его словам, 23-летний футболист перешел в клуб на основании договора аренды. Права на игрока на сегодняшний день принадлежат «Колосу» из Ковалевки, который выступает в Премьер-лиге.

«Он сейчас в нашем городе!»: футболист из ЛНР перешел в украинский клуб и вызвал гнев фанатов © CC0, Pixabay

Ранее фанатское объединение ФК «Полесье» из Житомира потребовало отреагировать на появление в составе игроков команды полузащитника Алексея Лобова, которого обвинили в том, что он ранее играл в чемпионате Луганской Народной Республики (ЛНР).

Официально сообщается, что 23-летний игрок является воспитанником ныне расформированного клуба «Сталь» из города Алчевска, который ныне входит в состав Луганской Народной Республики. Гнев полесских ультрас вызвал тот факт, что Лобов якобы до 2017 года играл за несколько клубов, выступающих в турнирах ЛНР.