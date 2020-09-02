На сайте официальной газеты Верховной Рады «Голос Украины» вышла публикация, посвященная Почаевской лавре. Автор статьи Светлана Черная в своем материале заявила, что Лавра является форпостом «Русского мира», с которым нужно бороться. Публикация вышла на сайте газеты 1 сентября

По словам автора статьи, линия фронта войны между Россией и Украиной проходит не только на Востоке, но и на Западе, где «главной силой агрессора» является Украинская православная церковь, а ее форпост — Почаевская Свято-Успенская лавра.

Киево-Печерская лавра находится в оккупации, но перейдет в ПЦУ – Епифаний © пресс-служба президента Украины Светлана Черная считает, что в храме нет ничего, что позволило бы ассоциировать Лавру с основавшими ее монахами из Киева, а архитектурные решения принадлежат монахам Украинской греко-католической церкви.

Все заслуги украинцев, утверждает Черная, Русская православная церковь приписала себе, и сегодня, пишет она, Почаевская лавра — это «центр русификаторской политики на Волыни», деятельность которого дала свои плоды.

«Как следствие широкого использования русского языка в лавре, которую посещают много людей (не меньше, чем Киево-Печерскую, а может, и больше) в других храмах УПЦ МП, у значительной части жителей западного региона, который всегда считался более украинским, более национально сознательным и патриотичным, язык оккупанта и его культура даже на седьмом году российско-украинской войны не вызывают отторжения и воспринимаются в определенной степени как закономерность. Это мощная пропагандистская башня, которая с высокой Кременецкой горы посылает определенный запрограммированный Россией сигнал», — высказалась автор публикации.

Подрывную деятельность монастыря, утверждает автор, нужно прекратить, иначе население так и не перестанет называть войну в Донбассе братоубийственной, люди так и не захотят ходить в церковь в вышиванках, продолжат пренебрегать карантином и, что хуже всего, говорить на русском языке.

В апреле 2020 года подобные идеи звучали в Верховной Раде, тогда депутат от «Европейской солидарности» Владимир Вятрович призывал отобрать у УПЦ Московского патриархата Киево-Печерскую и Почаевскую лавры.

Свято-Успенская Почаевская лавра — крупнейший православный храмовый комплекс на Западной Украине. Строения находятся в распоряжении Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника, а канонически лавра подчинена юрисдикции митрополита Киевского и всея Украины УПЦ МП.