Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, каким критериям должна соответствовать идеальная вакцины для профилактики коронавируса. Об этом он заявил на брифинге 2 сентября, который транслировали украинские телеканалы

Война вакцин. США, проигрывая гонку за вакцину от COVID-19, ввели санкции против разработчиков из России © CC0, Pixabay

«После завершения (исследований третьей клинической стадии. — Ред.), в случае получения положительных результатов, вакцины будут зарегистрированы и разрешены для использования. Параллельно с клиническими исследованиями происходит и производство вакцин, чтобы после регистрации допустить вакцины на рынок», — сказал главный санитарный врач Украины.

Ляшко отметил, что из 33 вакцин, которые проходят клинические исследования, 9 вакцин находятся на третьей клинической стадии.