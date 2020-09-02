По словам Ляшко, идеальная вакцина должна формировать надежный иммунный ответ, вызывать мощный Т-лимфоцитный иммунитет, а также не иметь никаких серьезных побочных эффектов.
«После завершения (исследований третьей клинической стадии. — Ред.), в случае получения положительных результатов, вакцины будут зарегистрированы и разрешены для использования. Параллельно с клиническими исследованиями происходит и производство вакцин, чтобы после регистрации допустить вакцины на рынок», — сказал главный санитарный врач Украины.
Ляшко отметил, что из 33 вакцин, которые проходят клинические исследования, 9 вакцин находятся на третьей клинической стадии.