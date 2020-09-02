Одиннадцатого августа, спустя два дня после президентских выборов, на которых победил президент Александр Лукашенко, в Белоруссии была объявлена общенациональная забастовка, к которой присоединились сотрудники БелАЗа.
«Белорусский автомобильный завод работает в штатном режиме. Есть единичные люди, которые особенно из города приходят. Они иногда, бывает, провоцируют такие вещи (забастовки — ред.). Но сегодня мы работаем в штатном режиме, и никаких отклонений от него нет», — сказал Якубович.
Он отметил, что БелАЗ имеет крупные обязательства по поставке техники перед своими партнерами, поэтому нарушать график работы предприятие не может.
Ранее заместитель премьер-министра Белоруссии Юрий Назаров заявил, что призывы устраивать забастовки на ключевых машиностроительных и добывающих предприятиях Белоруссии исходят не от их рабочих коллективов, а извне.