Отдельные призывы к забастовкам не влияют на работу Белорусского автомобильного завода (БелАЗа), производство идет в штатном режиме. Об этом заместитель гендиректора по информационной и идеологической работе БелАЗа Станислав Якубович заявил в эфире телеканала «Беларусь 1» 2 сентября

Бунт на БелАЗе: мэр Жодино согласился присоединиться к протестам и назвал условие вывода ОМОНа из города © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко, в Белоруссии была объявлена общенациональная забастовка, к которой присоединились сотрудники БелАЗа.

«Белорусский автомобильный завод работает в штатном режиме. Есть единичные люди, которые особенно из города приходят. Они иногда, бывает, провоцируют такие вещи (забастовки — ред.). Но сегодня мы работаем в штатном режиме, и никаких отклонений от него нет», — сказал Якубович.

Он отметил, что БелАЗ имеет крупные обязательства по поставке техники перед своими партнерами, поэтому нарушать график работы предприятие не может.

Ранее заместитель премьер-министра Белоруссии Юрий Назаров заявил, что призывы устраивать забастовки на ключевых машиностроительных и добывающих предприятиях Белоруссии исходят не от их рабочих коллективов, а извне.