«С грустью сообщаем, что 01.09.2020 курсант набора 2020 г. погиб в результате неосторожного обращения с оружием. Причины и обстоятельства происшествия изучаются представителями Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины, Военной прокуратуры Житомирского гарнизона и Национальной полиции. Командование Житомирского военного института выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего курсанта», — говорится на сайте института.
За день до этого, 31 августа, в Хмельницкой области восьмилетний мальчик случайно выстрелил своей сестре в глаз из ружья, которое без присмотра находилось дома. Девочка находится в реанимации.
Еще несколькими днями ранее, 29 августа, в Днепропетровской области 15-летний подросток в результате неосторожного обращения с оружием, также небрежно хранившегося взрослыми, застрелил ровесника.