Курсант Житомирского военного института им. Королёва погиб в результате неосторожного обращения с оружием. Такая информация 1 сентября появилась на официальном сайте учебного заведения

«С грустью сообщаем, что 01.09.2020 курсант набора 2020 г. погиб в результате неосторожного обращения с оружием. Причины и обстоятельства происшествия изучаются представителями Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины, Военной прокуратуры Житомирского гарнизона и Национальной полиции. Командование Житомирского военного института выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего курсанта», — говорится на сайте института.

На Украине восьмилетний мальчик выстрелил сестре в глаз из ружья © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

Еще несколькими днями ранее, 29 августа, в Днепропетровской области 15-летний подросток в результате неосторожного обращения с оружием, также небрежно хранившегося взрослыми, застрелил ровесника.