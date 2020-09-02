Казахстанско-американский Деловой совет (USKZBC) создан в Торговой палате США с целью расширения торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. Об этом пресс-служба МИД Казахстана сообщила в Telegram 2 сентября

Людей мало, ресурсов много. Эксперт сказал, чего на самом деле США хочет от Казахстана © Sputnik Казахстан сообщении.

Отмечается, что миссией делового совета является дальнейшее углубление экономических связей между двумя странами через расширенную платформу Торговой палаты США. Функции председателя совета будет выполнять компания Chevron, являющаяся крупнейшим инвестором в экономику Казахстана. Секретариат совета будет располагаться в профильном территориальном департаменте Торговой палаты США под общим руководством старшего вице-президента Хуш Чокси.

По данным Торговой палаты, товарооборот между Казахстаном и США составляет около $2 миллиардов (147,6 миллиарда рублей) в год. Всего в Казахстане работают более 700 американских компаний.