«В целях дальнейшего расширения торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Соединенными Штатами Торговая палата США официально объявила о запуске Казахстанско-американского делового совета (USKZBC)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что миссией делового совета является дальнейшее углубление экономических связей между двумя странами через расширенную платформу Торговой палаты США. Функции председателя совета будет выполнять компания Chevron, являющаяся крупнейшим инвестором в экономику Казахстана. Секретариат совета будет располагаться в профильном территориальном департаменте Торговой палаты США под общим руководством старшего вице-президента Хуш Чокси.
По данным Торговой палаты, товарооборот между Казахстаном и США составляет около $2 миллиардов (147,6 миллиарда рублей) в год. Всего в Казахстане работают более 700 американских компаний.