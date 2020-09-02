Тело пропавшего несколько недель назад жителя Минска Александра Будницкого обнаружили неподалеку от торгового центра «Рига», где ранее происходили столкновения протестующих с силовиками. Об этом 1 сентября сообщил порта TUT.BY

Время борьбы. Белорусская оппозиция выходит на новый этап протестов © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк работал на Минском заводе шестерен и жил в общежитии. В последний раз его видели дома 11 августа. По словам его знакомых, мужчина редко надолго отлучался и не уезжал без предупреждения.

В Следственном комитете сообщили, что Будницкий вечером 11 августа находился в сквере на улице Берестянской в состоянии сильного алкогольного опьянения. По словам очевидцев, мужчина попросил закурить, после чего ему стало плохо. Приехавшие на место медики констатировали смерть — причиной стало острое отравление этиловым спиртом.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (порядка 36 млрд рублей).