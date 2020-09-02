Сообщается, что 52-летний мужчина работал на Минском заводе шестерен и жил в общежитии. В последний раз его видели дома 11 августа. По словам его знакомых, мужчина редко надолго отлучался и не уезжал без предупреждения.
В Следственном комитете сообщили, что Будницкий вечером 11 августа находился в сквере на улице Берестянской в состоянии сильного алкогольного опьянения. По словам очевидцев, мужчина попросил закурить, после чего ему стало плохо. Приехавшие на место медики констатировали смерть — причиной стало острое отравление этиловым спиртом.
Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.
Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (порядка 36 млрд рублей).