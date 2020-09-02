В Староконстантиновском районе Хмельницкой области несовершеннолетний выстрелил своей десятилетней сестре в лицо из пневматического ружья. Пуля попала девочке в глаз, сейчас ребенок находится в реанимации. Об этом 2 сентября сообщили Vesti.ua со ссылкой на Национальную полицию области

В Винницкой области мужчина у школы кидался в детей камнями, а потом взялся за ружье © Facebook, Поліція Києва

«По неосторожности он попал в левый глаз старшей сестры, которая находилась в ванной. Девочка потеряла сознание и в тяжелом состоянии была доставлена в реанимацию», — отметили полицейские.

Ружье принадлежало 23-летнему деверю девочки. Уголовное дело открыто по двум статьям: неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение и злостное невыполнение обязательств по присмотру за ребенком.

Пока данных о привлечении владельца ружья к ответственности за неправильное хранение оружия нет.

Случаи, когда дети непреднамеренно убивают или травмируют кого-то из огнестрельного оружия, на Украине не редкость. Так, 29 августа в Днепропетровской области 15-летний подросток случайно застрелил ровесника. Открыто два уголовных производства. Стрелку грозит до 5 лет тюрьмы, а владельцу ружья — до 3 лет за небрежное хранение оружия.