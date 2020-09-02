Известно, что ЧП произошло поздним вечером 31 августа, мальчик взял ружье, стоявшее в комнате без присмотра, и случайно выстрелил.
«По неосторожности он попал в левый глаз старшей сестры, которая находилась в ванной. Девочка потеряла сознание и в тяжелом состоянии была доставлена в реанимацию», — отметили полицейские.
Ружье принадлежало 23-летнему деверю девочки. Уголовное дело открыто по двум статьям: неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение и злостное невыполнение обязательств по присмотру за ребенком.
Пока данных о привлечении владельца ружья к ответственности за неправильное хранение оружия нет.
Случаи, когда дети непреднамеренно убивают или травмируют кого-то из огнестрельного оружия, на Украине не редкость. Так, 29 августа в Днепропетровской области 15-летний подросток случайно застрелил ровесника. Открыто два уголовных производства. Стрелку грозит до 5 лет тюрьмы, а владельцу ружья — до 3 лет за небрежное хранение оружия.