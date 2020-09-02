«Я думаю, что такая ситуация назревает (перестановки в правительстве — ред.). Экономический блок у нас представлен министром экономики и финансов. Я думаю, что в первую очередь речь идет именно об этих лицах», — сказал он.
По мнению Стефанчука, это будет зависеть от того, насколько эффективно и качественно будет завершен проект госбюджета страны и будут ли предложены парламенту новые подходы по преодолению последствий коронакризиса.
По его прогнозам, соответствующие выводы можно будет делать после 15 сентября. Тогда Кабмин должен предложить Верховной Раде бюджетную резолюцию на 2021 год.