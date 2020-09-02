Министра финансов Украины Сергея Марченко и министра экономики Игоря Петрашко могут в ближайшее время отправить в отставку. Об этом первый замспикера Верховной Рады и представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук сообщил в эфире телеканала «Украина 24» 1 сентября

Доигрались до отставок. Что стоит за увольнением министров здравоохранения и финансов Украины, Емца и Уманского? © Кабмин Украины, Міністерство охорони здоров'я України

По мнению Стефанчука, это будет зависеть от того, насколько эффективно и качественно будет завершен проект госбюджета страны и будут ли предложены парламенту новые подходы по преодолению последствий коронакризиса.

По его прогнозам, соответствующие выводы можно будет делать после 15 сентября. Тогда Кабмин должен предложить Верховной Раде бюджетную резолюцию на 2021 год.