Депутат Верховной Рады Украины Гео Лерос, которого 1 сентября вычеркнули из списков фракции «Слуги народа», пообещал бороться с режимом президента Владимира Зеленского. Он заявил об этом на своей странице в Facebook 1 сентября

Депутат от «Слуги народа» Лерос обвинил Зеленского в поджоге своей машины © Facebook, Слуга Народу

«Вы можете открывать сколько угодно дел на меня, поджигать мое имущество, но вы, подонки, меня не остановите. Я буду бороться с вашим режимом в судах, в парламенте, на улицах, на востоке и западе. Я буду среди миллиона людей, которые рано или поздно выйдут на улицу и скажут вам — нет», — написал парламентарий.

Ранее он также обвинил Зеленского в нарушении предвыборных обещаний и отсутствии стратегии развития страны, а также отметил, что глава государства назначил «кварталовца» Ивана Баканова главой Службы безопасности Украины (СБУ) и тот «взял под контроль теневую экономику, возглавил незаконный оборот спирта и наркотиков, контрабанду, торговлю с ОРДЛО, рэкет и рейдерство бизнеса».