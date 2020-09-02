Ранее неизвестные подожгли личный автомобиль Лероса. На первом заседании четвертой сессии парламента, вспомнив о поджоге, нардеп заявил Зеленскому, что «вызов он принимает и никому этого не простит».
«Вы можете открывать сколько угодно дел на меня, поджигать мое имущество, но вы, подонки, меня не остановите. Я буду бороться с вашим режимом в судах, в парламенте, на улицах, на востоке и западе. Я буду среди миллиона людей, которые рано или поздно выйдут на улицу и скажут вам — нет», — написал парламентарий.
Ранее он также обвинил Зеленского в нарушении предвыборных обещаний и отсутствии стратегии развития страны, а также отметил, что глава государства назначил «кварталовца» Ивана Баканова главой Службы безопасности Украины (СБУ) и тот «взял под контроль теневую экономику, возглавил незаконный оборот спирта и наркотиков, контрабанду, торговлю с ОРДЛО, рэкет и рейдерство бизнеса».