«Куба подтверждает свою поддержку законного президента Белоруссии Александра Лукашенко и категорически отвергает иностранное вмешательство во внутренние дела этой братской страны», — написал он.
Ранее результаты выборов в Белоруссии признали Россия, Китай, Турция, Азербайджан, Армения, Венесуэла, Вьетнам, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Никарагуа, Сирия, Таджикистан и Узбекистан. Не признали — Евросоюз, Великобритания, Канада, Ирландия, Латвия, Литва, Эстония.
Массовые акции протеста проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.