Куба заявила о признании результатов выборов в Белоруссии. Об этом 1 сентября в своем Twitter заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья

«Куба подтверждает свою поддержку законного президента Белоруссии Александра Лукашенко и категорически отвергает иностранное вмешательство во внутренние дела этой братской страны», — написал он.

Ранее результаты выборов в Белоруссии признали Россия, Китай, Турция, Азербайджан, Армения, Венесуэла, Вьетнам, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Никарагуа, Сирия, Таджикистан и Узбекистан. Не признали — Евросоюз, Великобритания, Канада, Ирландия, Латвия, Литва, Эстония.

«Большая антилукашенковская платформа». Лавров рассказал, как Запад оказывает давление на Белоруссию © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.