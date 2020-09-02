Глава крымской региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец заявил, что позиция экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской относительно статуса полуострова лишена здравого смысла, передает РИА Новости 2 сентября

Зубец рассказал, что произойдет, если Белоруссия войдет в состав России © Youtube / Алексей Зубец

«Человек абсолютно не понимает, о чем он говорит и что происходило в Крыму на самом деле. Подобные безрассудные мысли и высказывания никак не политика даже районного масштаба, не говоря уже о республиканском. Она абсолютно точно повторяет тезисы украинской и западной пропаганды, которые, естественно, не связаны со здравым смыслом… Не надо верить безграмотным западным пропагандистам и повторять ошибки наших украинских братьев», — сказал Чегринец.

По его словам, белорусам стоит доверять и идти за настоящими лидерами, которые переживают за будущее Белоруссии и Союзного государства.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.