В случае одобрения его инициативы нарушителям предлагаемого запрета на «изготовление, торговлю, распространение и демонстрацию <…> [предметов] с изображением серпа и молота, пятиконечной звезды или свастики <…> в целях пропаганды коммунизма и нацизма» грозит от 9 до 15 лет тюрьмы.
Болсонару-младший также предложил переименовать улицы, трассы, площади, мосты, здания и общественные учреждения, названные в честь людей, организаций, событий или памятных дат, связанных с нацизмом и коммунизмом.
В пояснительной записке к законопроекту он отметил, что на создание документа его «вдохновил украинский закон об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов и запрете пропаганды их символики». Политик не скрывает, что в первую очередь преследует своей целью криминализацию именно коммунистической идеологии.
Закон о декоммунизации был принят на Украине в мае 2015 года. Он предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых отсылают к СССР, а также снос памятников, которые, по мнению Киева, пропагандируют коммунистические идеи. В мае 2018 года экс-президент страны Петр Порошенко рассказал, что в рамках программы декоммунизации в республике снесли около 1,5 тысяч памятников Владимиру Ленину.