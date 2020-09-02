Депутат Национального конгресса Бразилии Эдуарду Болсонару предложил запретить использование коммунистических и нацистских символов. Соответствующий законопроект сын президента республики Жаира Болсонару внес 1 сентября на рассмотрение парламента, передает Lenta.ru 2 сентября

Декоммунизация: народ против, элиты – за © Prozorro.sale

Болсонару-младший также предложил переименовать улицы, трассы, площади, мосты, здания и общественные учреждения, названные в честь людей, организаций, событий или памятных дат, связанных с нацизмом и коммунизмом.

В пояснительной записке к законопроекту он отметил, что на создание документа его «вдохновил украинский закон об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов и запрете пропаганды их символики». Политик не скрывает, что в первую очередь преследует своей целью криминализацию именно коммунистической идеологии.

Закон о декоммунизации был принят на Украине в мае 2015 года. Он предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых отсылают к СССР, а также снос памятников, которые, по мнению Киева, пропагандируют коммунистические идеи. В мае 2018 года экс-президент страны Петр Порошенко рассказал, что в рамках программы декоммунизации в республике снесли около 1,5 тысяч памятников Владимиру Ленину.